Unterm Strich ist Zahl der Ausrückungen im Vergleich zum Jahr 2019 sogar um 3,5 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden die Feuerwehren zu 1865 Brandeinsätzen gerufen, wobei es sich in 771 Fällen um einen Fehl- bzw. Täuschungsalarm gehandelt hat, dazu addieren sich noch 2735 technische Einsätze. In die zweite Kategorie fällt der wohl kurioseste Einsatz des Jahres: In Lustenau war am 23. Jänner die größte Weinflasche der Welt zerborsten, folglich mussten hunderte Liter des edlen Rebensafts abgepumpt werden.