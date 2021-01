3500 Kunden in Österreich

Von Musikvereinen über Chöre und Fußballklubs bis hin zu Feuerwehren und Betriebsräten: 3500 Kunden in Österreich, Deutschland und in der Schweiz nutzen das digitale Tool aus Linz. „Von Norddeutschland bis Südtirol, von Zürich bis Wien“, so Maier. Abseits der Weiterentwicklung des Vereinsplaner wird mit der Fachhochschule OÖ in Hagenberg und dem Softwareunternehmen Vendevio in einem durch die Forschungsförderungsgesellschaft unterstützten 300.000-€-Projekt an einem Prototypen für einen Verbandsplaner getüftelt. „Die Organisation und Kommunikation zwischen Verbänden und Vereinen soll so noch effizienter werden“, so Maier und Krainz.Kneid.-