Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wollte am 23. Jänner gegen 17.20 Uhr bei der Kreuzung der Wiener Straße mit der Simonystraße in Linz einer 30-jährigen Linzerin das Mobiltelefon aus der Hand reißen. Dies gelang ihm nicht, er verletzte dabei die Frau leicht an der Hand. Aufgrund der genauen Personsbeschreibung konnte der Mann kurz nach der Tat angehalten und festgenommen werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz verbracht und wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.