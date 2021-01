„Ungefähr ein Drittel der Einsatzkräfte an der Grenze ist Kaderpersonal, also Berufssoldaten. 40 Prozent sind Grundwehrdiener, 20 Prozent Miliz“, erklärt Militärsprecher Major Robert Kulterer. Für alle dauert ein Einsatz drei Monate. In der Regel wird sechs Tage Dienst gemacht, dann zwei Tage frei. Weil ihre Heimat weit entfernt ist, gilt etwa für Vorarlberger und Tiroler ein 9-3-System. Auf Dauer ist die Grenzarbeit rund um die Uhr eine Belastung. „Soldaten leisten in acht Tagen 80 bis 92 Stunden. Und das oft bei minus fünf bis zehn Grad“, so Kulterer. Durchaus notwendige Wechsel des Schichtbetriebes können zusätzlich zur physischen Belastung zu Schlafdefiziten führen. Die Leistungen der Soldaten wissen Vorgesetzte zu schätzen. Höchstes Lob ernten sie von Militärkommandant Gernot Gasser.