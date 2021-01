Rettung alarmiert

Aber langsam: Patricia V. bemerkte eine ältere Dame auf der Straße, die verzweifelt nach Luft rang und kurz vor einem Kreislaufzusammenbruch stand. Sie eilte zu der Seniorin, erkannte sofort die lebensbedrohende Situation und alarmierte die Mannschaft der Wiener Berufsrettung. In weiterer Folge betreute sie nicht nur die Dame bis zum Eintreffen des Ärzteteams: Sie versuchte, sowohl die Patientin zu beruhigen, also auch deren Tochter, die Patricia V. via Handy über den Zustand ihrer Mutter auf dem Laufenden hielt. „Ich habe versucht, die beiden Frauen so gut wie möglich zu beruhigen.“