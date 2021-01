Die Hundeteams in Ausbildung trainierten wiederum mehrere Tage in Zauchensee. „Zuvor mussten alle Hundeführer zu einem Corona-Test“, schildert Referent Hettegger den etwas anderen Start in eine Kurswoche, „und danach wurde je nach Ausbildungsstand in Kleingruppen trainiert.“ Am Ende der Ausbildungswoche gab für alle Einsatzteams eine Überprüfung. Hettegger freut sich über die guten Resultate der Prüflinge „und auch über zwei neue Hundeteams, nämlich Gerald Mairhofer von der Ortsstelle Hallein und Reinhard Dorfer von der Ortsstelle St. Johann, die mit ihren Hunden erste Lawinenausbildungskurse absolvierten.