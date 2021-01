Die Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten am Sonntag haben keine allzu großen Überraschungen gebracht. Wie erwartet hat die SPÖ (trotz leichter Verluste) ihre absolute Mehrheit verteidigen können. Bürgermeister Matthias Stadler darf sich also über eine weitere Amtszeit freuen. Platz zwei holte die OVP, die FPÖ stürzte ab, retetet aber Platz drei vor den Grünen, die ordentlich dazugewinnen konnten.