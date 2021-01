Vier Tage vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer Hamburger SV hat Fortuna Düsseldorf den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der zweiten deutschen Liga verpasst, Rang drei aber gerade noch verteidigt. Die Rheinländer erkämpften sich im direkten Duell mit Greuther Fürth um Rang drei dank Kevin Danso nach einem 0:2-Rückstand ein 3:3 (1:2). Der ÖFB-Verteidiger traf in der 83. Minute nach einem Eckball per Kopf zum Endstand. Düsseldorf ist seit acht Spielen unbesiegt.