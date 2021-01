„Das ist mir noch nie passiert in meiner Karriere, dass ich am Start einspitzle“, sagte Herzog. „Aber scheinbar hat mir diese Erfahrung noch gefehlt. Das ist schon ein wenig bitter, wenn die Teamkollegin jetzt zweimal gewinnt und du weißt, dass du in allen Trainings besser bist als sie.“ Herzog fährt wie De Kok für das Reggeborgh. „Im Moment fehlt mir einfach die Leichtigkeit. Nach acht Wochen am Stück in den Niederlanden ist das aber auch extrem schwierig, die Unsicherheit ist spürbar bei jedem Wettkampf.“