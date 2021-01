Was für mich schwierig ist, sind der aufkommende Impfneid und die Hetze gegen Menschen, die geimpft worden sind. Fakt ist: Wenn in Pflegeheimen am Schluss noch Impfdosen zur Verfügung stehen, waren alle impfwilligen Bewohner bereits an der Reihe. Ich habe miterlebt, dass ältere Menschen, die auf der Backup-Liste waren, kurzfristig zur Impfung kommen konnten. Denn eines ist klar: Bei Knappheit darf keine Dosis weggeworfen werden.