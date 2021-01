Der beliebte Musiker und Komponist Toni Knittel und seine Frau Margit sehen es als Verpflichtung an, sich auch politisch zu positionieren. Die Corona-Impfung ist in ihren Augen eine Chance und es fehlt ihnen der gesellschaftliche Zusammenhalt in Krisenzeiten. Die abgesagten Bluatschink-Konzerte für Erwachsene und Kinder schmerzen das Ehepaar in finanzieller wie auch emotionaler Hinsicht.