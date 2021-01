Die Tickets sollen die Firmen anschließend für geschätzte 26,1 Millionen Dollar weiterverkauft haben, wie „The Verge“ berichtet. Dass sie überhaupt in den Besitz derart vieler Tickets kommen konnten, verdankten die Unternehmen sogenannten Bots - Programmen, die es ihnen in diesem Fall ermöglichten, unter Umgehung von Kauf-Limits automatisiert und schnell Tickets in großen Mengen zu erstehen - ein klarer Verstoß gegen ein Anti-Bot-Gesetz aus dem Jahr 2016, das dem Bericht nach nun erstmals zur Anwendung kam.