Testmöglichkeiten in Niederösterreich

Auch das Land Niederösterreich bietet ab Montag kostenlose Antigen-Schnelltests an 120 Standorten in allen Bezirken an. Alle Standorte und Öffnungszeiten sind ab sofort unter www.testung.at abrufbar. Eine Vorregistrierung dient der schnelleren Abwicklung, ist aber nicht verpflichtend, man wird nach dem Test wie schon bisher auch per SMS über das Ergebnis informiert. In Niederösterreich wurden in den vergangenen Monaten bereits etwa 1,25 Millionen Antigen-Tests durchgeführt.