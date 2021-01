Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Brexits auf den Tiroler Handel ein?

2,3 Prozent der Tiroler Warenexporte, also rund 310 Millionen Euro, gehen Jahr für Jahr in das Vereinigte Königreich. Es ist damit lediglich der siebt-wichtigste Exportmarkt für Tiroler Waren. Der Brexit-Deal senkt das österreichische Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um jährlich 0,05 Prozentpunkte – verglichen mit einer „EU-artigen“ Beziehung mit dem Vereinigten Königreich. Für Tirol bedeutet dies einen Verlust von rund 15,5 Millionen Euro jährlich, gemessen an der Wertschöpfung 2019.