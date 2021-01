Geboren, um zu leben - wie tausende andere Kinder auch. Bei Maxi Taucher war das aber alles nicht so selbstverständlich. Eine Fehlbildung des Rückenmarks zwang den kleinen Hohenemser von Beginn an in den Rollstuhl. Die Bewegungseinschränkung konnte ihm die Freude am Sport aber nicht verderben. Auch dank seiner Eltern, die den talentierten Burschen von Beginn an förderten. Und so strahlt der Teenager unheimlich viel Optimismus aus.

Den Anfang nahm die Sportler-Karriere mit dem Handbike. Nach ein paar Trainingsfahrten gewann er in Deutschland gleich mehrere Rennen.