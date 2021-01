Eine Erklärung sei, dass der Komponist sein Metronom fälschlicherweise unter dem Gewicht am Zeiger des Instruments abgelesen habe statt darüber, sagte Studienautorin Almudena Martin-Castro. Für die Studie wurde ein mathematisches Modell entwickelt, das dem Metronom Beethovens möglichst nahe kommen sollte. Das Metronom gebe eher Richtwerte vor, keine absoluten Werte, sagte Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs und des Verlags Beethoven-Haus in Bonn. Beethoven, der als wahrer Virtuose am Klavier galt, habe das Metronom außerdem nicht besonders gemocht.