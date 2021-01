Als eines der ersten Länder weltweit hat Israel mit der Impfung von Teenagern gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden am Samstag geimpft, wie israelische Medien am Sonntag berichteten. Damit soll Schülern, die vor der Matura stehen, wieder die Teilnahme am Präsenzunterricht in den Schulen ermöglicht werden. Für die Impfung erforderlich ist eine Genehmigung der Eltern.