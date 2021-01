Mit „Curved Space“ haben Entwickler Only By Midnight und Publisher Maximum Games einen „intensiven Twin-Stick-Shooter im Arcade-Stil“ angekündigt, der Gamer noch heuer auf PC und Konsolen in die „unheimlichsten Weiten des Weltraums“ entführen soll, wo sie in gekrümmten Landschaften unter anderem gegen kosmische Spinnen kämpfen. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer.