Gemeint ist die Forschungseinrichtung Instituto Butantan in São Paolo, deren Name ähnlich klingt wie der Songtitel. Nachdem die Nationale Behörde für Gesundheitsüberwachung in Brasilien, Anvisa, die Wirksamkeit der Impfung des chinesischen Herstellers Sinovac und dem Instituto Butantan im Jänner festgestellt hatte, wurde „Bum Bum Tam Tam“ in der ursprünglichen Version in Brasilien schnell zum Impfhit.