Der Verfassungsgerichtshof stand selten so sehr im Fokus wie jetzt. Wie gehen Sie mit der Aufmerksamkeit und dem Druck um?

Erheblich war der Druck bei der Bundespräsidentenwahl, und wir hatten eine Entscheidungsfrist von vier Wochen. In der täglichen Arbeit nehmen wir uns die Zeit, die notwendig ist, um eine gründliche Entscheidung zu treffen. Ein Gericht hat die Aufgabe, Vertrauen in der Bevölkerung zu erzeugen, sodass man weiß, die 14 Leute schauen sich das ganz genau an und lassen sich nicht von irgendeinem Druck beeinflussen.