Die Los Angeles Lakers sind in dieser NBA-Saison auswärts weiter ungeschlagen. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag (Ortszeit) bei den Chicago Bulls mit 101:90 durch. Beim neunten aufeinanderfolgenden Sieg in der Fremde konnte sich der 17-malige Champion einmal mehr auf Anthony Davis verlassen. Der Olympiasieger von 2012 verbuchte bei der Rückkehr in seine Heimatstadt 37 Punkte - so viele wie noch nie in dieser Saison. LeBron James steuerte 17 Punkte bei.