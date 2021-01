Eine 67-jährige Frau ist seit 23. Jänner 2021 aus einem Einfamilienhaus in Puchenau abgängig. Die kranke Frau wurde zuletzt gegen 22 Uhr in Puchenau gesehen, wo sie bei einem Wohnhaus läutete und nach der Unionstraße in Linz fragte. Seither gibt es keinen Hinweis auf ihren Aufenthalt. Zeugen werden ersucht sich bei der Polizei Puchenau, Tel. 0 59133 4338, zu melden.