Herzprobleme bei Gruber

Nicht am Start war Bernhard Gruber. Der mit Seidl Sechste vom Samstag-Teamsprint befindet sich nach erneuten Herzproblemen im Krankenhaus. Der Salzburger hatte am Samstag vor der Rückfahrt ins Hotel über Schmerzen im Brustbereich geklagt. Nach der Erstdiagnostik vor Ort wurde im Spital eine erneute Herzkranzgefäßverengung festgestellt. Im Rahmen einer Herzkatheter-Untersuchung wurden ihm zwei Stents gesetzt. Laut ÖSV-Teamärztin Ines Berger-Uckermann ist Gruber soweit in guter Verfassung.