„Nur“ 1202 Neuinfektionen hat der Krisenstab am Sonntag (Stand: 9.30 Uhr) im 24-Stunden-Vergleich registriert und vermeldet. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt am 18. Jänner (1161) und davor zuletzt am 19. Oktober 2019 (1121) verzeichnet! Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle fiel vergleichsweise niedrig aus: „Nur“ 29 Menschen starben seit Samstag an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.