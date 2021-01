Dafür konnte sie bei den beiden FIS-Riesentorläufen in Götschen (D) glänzen. Mit gleich zwei Laufbestzeiten sicherte sich Niederwieser am Samstag souverän den Sieg, 0,78 Sekunden vor Lucy Margreiter (D). „Es scheint als hätte ich den ,Riesen’-Schwung jetzt verinnerlicht. Die Leistung und das Ergebnis tun richtig gut“, freut sich „Mitsch“. Stimmt! Denn am Sonntag legte sie eindrucksvoll nach, indem sie eine weiteren Laufbestzeit im ersten Durchgang folgen ließ. Im Finale reichte ihr dann die viertbeste Zeit zum zweiten Sieg innerhalb von nur 24 Stunden, 0,28 Sekunden vor Lea Klein (D). Ebenfalls stark: Die Schwarzenbergerin Linda Hiller. Nachdem die 18-Jährige am Samstag Elfte wurde, fuhr sie am Sonntag mit Laufbestzeit in der Entscheidung noch auf Rang fünf - 1,51 Sekunden hinter Siegerin Niederwieser.