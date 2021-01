Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land entwendete am 24. Jänner 2021 kurz nach Mitternacht nach einem Trinkgelage in der Gemeinde Kronstorf ohne Wissen des Zulassungsbesitzers einen Fahrzeugschlüssel und fuhr anschließend mit dem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Enns. Dabei kam er im Ortsgebiet Kronstorf rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer.