Ludwig Hehenberger ist LASK-Superfan und hat uns im Rahmen der 54. „Krone“-Fußballerwahl ein liebevoll arrangiertes Sammelbild an sport@kronenzeitung.at geschickt. „Das ist“, lacht der 61-Jährige, „aber nur ein Teil meiner Souvenirs. Ich habe 21 Trikots, Schals von allen Europa-League-Auswärtsreisen, unzählige Wimpel, Eintrittskarten, Bälle mit Autogrammen und vieles mehr.“ Seine „Schätze“ liegen daheim in Wallern in einer Vitrine. Daneben stehen 54 Bände mit Zeitungsausschnitten. Ludwig lacht: „Meine Frau sagt immer, dass ich ein Narrischer bin.“