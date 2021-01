Die Erinnerungen an zwei Monate davor und fünf Wochen danach sind „weg“. Die tiefe Dankbarkeit an die Erstversorger in Kitz und alle medizinischen Helfer wird Grugger aber für immer mit sich tragen: „Ich weiß, dass das Ganze nur deshalb gut für mich ausgegangen ist.“ Vor einem Jahr schloss Grugger sein Studium ab, arbeitet jetzt als Lehrer in der Sportmittelschule Ebensee. „Eine herausfordernde Aufgabe, die mir viel Spaß macht.“ Über den Head-Sieg von Beat Freuz freute sich Grugger, für die heutige Abfahrt traut er aber seinen rot-weiß-roten Nachfolgern Mayer, Kriechmayr & Co. die große Revanche zu.