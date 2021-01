Drosten glaubt nicht an Ausfall der Impfstoffe

Die südafrikanischen Virologen verwendeten für ihre Untersuchungen jedoch nicht das Blut von Geimpften, was laut dem deutschen Immunologen Carsten Watzl notwendig ist, um Klarheit darüber zu schaffen, ob ein Impfstoff an die neue Variante des Virus angepasst werden müsse. Der Berliner Top-Virologe Christian Drosten hatte erst kürzlich Entwarnung gegeben, was die Anpassung der Impfstoffe an neue Mutationen des Coronavirus angeht. Er glaubt nicht, dass „wir mit einem Ausfall der Impfstoffe rechnen müssen“.