Die südafrikanische Coronavirus-Mutation ist in Tirol angekommen: Konkret lagen bisher sieben bestätigte Fälle vor - zwei im Großraum Innsbruck sowie fünf (und 21 weitere Verdachtsfälle) im Bezirk Schwaz, mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen im Zillertal. Dort wurde bereits am Freitag reagiert und das Skigebiet vorsorglich dicht gemacht.