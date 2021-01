„Lassen wir die Schweizer heute mal vor und schauen wir, was morgen noch drinnen ist“, hatte ÖSV-Ass Matthias Mayer nach der Abfahrt am Freitag gemeint, die das Wengen-Ersatzrennen war. Beat Feuz sicherte sich beim ersehnten ersten Streif-Sieg den Siegerscheck von 52.000 Euro. Am Sonntag geht es im echten Hahnenkamm-Klassiker um satte 81.000 Euro für den Ersten.