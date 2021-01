Matthias Mayer im (am Samstagvormittag aufgezeichneten) krone.tv-Interview: Der Zweitplatzierte der ersten Kitzbühel-Abfahrt spricht über seine silberne Gams, den rennfreien Samstag, den Super-G am Montag und die Causa Zielsprung. Auf die Frage, ob die Kritik der Athleten zu wenig gehört wurde, antwortet er: „Das glaube ich in diesem Fall schon. Es muss immer erst etwas passieren, bis da etwas weitergeht.“