Schneelast auf Dächern

Die Last auf den Dächern geht wegen des nassen, schweren Schnees langsam in den roten Bereich. 477 Kilogramm pro Quadratmeter wurden am Samstag in Kötschach-Mauthen errechnet. In Osttirol mussten die Feuerwehren Gaimberg und Lienz ausrücken, um das bereits eingeknickte Dach eines Mehrparteienhauses in Obergaimberg von den Schneemassen zu befreien. Verletzt wurde niemand!