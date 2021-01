Titelverteidiger Dänemark, Europameister Spanien sowie Ungarn haben bei der Handball-WM in Ägypten am Samstag den Einzug ins Viertelfinale geschafft! Für Deutschland kam hingegen das vorzeitige Aus, das vor der letzten Runde auch Kroatien droht. Prompt bot dessen Trainer Lino Cervar nach dem überraschenden 19:23 gegen Argentinien seinen Rücktritt nach der WM an. „Ich übernehme die Verantwortung. Ich gehe nach der Weltmeisterschaft“, sagte der 70-Jährige dem Sender RTL.hr.