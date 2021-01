Wenn ich merke, dass in meinem Umfeld jemand Fake News oder einem Mythos aufgesessen ist, wie sollte ich mit so jemandem am besten umgehen?

Zuerst sollte man vorfühlen, wie stark die Person von dem Mythos oder den Fake News eingenommen ist. In manchen Fällen sind Menschen ja nicht zu hundert Prozent von dem, was sie lesen oder sehen, sofort überzeugt. Sehr hilfreich ist es dann, ihnen konkrete Fragen zu stellen oder sie auf die fehlende Logik hinzuweisen. Die Betroffenen merken dann mitunter selbst, dass etwas nicht schlüssig ist. Das sollte man aber am besten persönlich machen. Viele derartige Geschichten bekommt man ja über Whats-App-Gruppen. Der erste Impuls ist, dass man in der Gruppe zurückschreibt und einen Faktencheck teilt. So stelle ich die Person aber vor der Gruppe bloß. Die Aufklärung sollte also im privaten Rahmen und möglichst wertschätzend erfolgen.