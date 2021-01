Der Straubinger Eric Martel kam im Winter von RB Leipzig. Er absolvierte gegen Ried sein erstes Spiel für die Austria. Er war sehr motiviert. Die erste gelbe Karte in der 29. Minute war gerechtfertigt (unten im Bild). Die zweite in der 51. Minute weniger: Nach dem Zweikampf gegen Rieds Kennedy Boateng musste er trotzdem vom Platz. In seinem ersten Spiel für die Austria.