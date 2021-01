Sechs alltägliche Dinge, an denen die Lebensfreude wächst, zählt Thomas von Aquin gegen die Traurigkeit auf. Das erste Mittel ist, zu genießen, sich etwas zu vergönnen, beispielsweise ein gutes Buch, ein köstliches Essen, ein Glas Wein. Das zweite Mittel ist, den Schmerz hinauszulassen, zu weinen. Drittens: Sich einem Freund anvertrauen. Das vierte Mittel liegt im Betrachten der Wahrheit. In der Schönheit der Natur und der Kunst findet man die Wahrheit und erlangt dadurch Zuversicht. Das fünfte Mittel: Schlaf, denn er erfrischt Leib und Seele, Träume klären vieles. Der sechste Ratschlag gegen Traurigkeit: Schwimmen, denn es erinnert an den geborgenen Urzustand im Mutterleib und macht erfahrbar, was sich die schwere Seele wünscht: getragen zu sein und doch frei.