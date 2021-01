Vier bereits genesen, drei Betroffene noch in Quarantäne

Im Gegensatz zu den Fällen im Zillertal gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass sich die Fälle in Innsbruck und Innsbruck-Land weiterverbreitet haben. Vier Personen seien bereits wieder als genesen aus der Quarantäne entlassen, drei Personen sind vorsorglich noch in Quarantäne, weisen aber bereits einen negativen PCR-Test auf.