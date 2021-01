Auch Stadtrat Josef Steinkellner (ÖVP) will wieder ins Rathaus: „Wir wollen unsere Stadt noch lebenswerter, schöner, nachhaltiger, erlebnisreicher gestalten.“ Charmant führt Gemeinderätin Susanne Dohr (Grüne) ihr Team an: „Ich liebe meine Heimatstadt, wo ich noch viel mehr bewegen will.“ Das will auch die freiheitliche Landessekretärin und Unternehmerin Isabella Theuermann, eine weitere Frau an der Front. Der Anteil der Frauen in ihrer Liste beträgt sogar 46 Prozent. Sie rechnet sich gute Chancen aus: „Das Rathaus muss noch mehr Serviceeinrichtung, Drehscheibe und Vernetzungspunkt werden.“