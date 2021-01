Claus Pándi und ich hatten in dieser Woche eine kleine Auseinandersetzung. Das äußerte sich im Austausch einiger übellauniger SMS-Nachrichten und manch lustiger Bemerkung. Worum ging es? Jene Bürgermeister, die sich zu Unrecht haben impfen lassen, „genießen“ seit Tagen größte Aufmerksamkeit in dieser Zeitung. Eines vorweg: Die angebotenen Impfungen anzunehmen oder sich gar „vorzudrängeln“, war ein grober Fehler. Was sich aber daraus folgend in der medialen Berichterstattung abspielte, war dann meiner Meinung nach absurd.