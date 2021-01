„Entstanden ist diese Internetseite, nachdem ich einen schweren Arbeitsunfall hatte. Ich konnte viele meiner Hobbys nicht mehr ausüben. So habe ich nach einer neuen Leidenschaft gesucht. 2012 bin ich dann auf diese Idee gekommen“, denkt Fercher zurück und fügt hinzu: „Ich möchte den Steinfeldern, Auswanderern und auch Gästen zeigen, was bei uns so los ist.“