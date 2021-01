Immer lauter werden die Vorwürfe gegen einen Sozialverein in Villach, der im Visier der Staatsanwaltschaft steht (die „Krone“ berichtete). Neben falschen Abrechnungen soll es dort ein mieses Arbeitsklima gegeben haben, in dem Druck auf Mitarbeiter und Mobbing an der Tagesordnung gewesen sein sollen.