„Ich habe mir gleich gedacht, nicht der Einzige zu sein, der ein Geschenk erhalten hat.“ Die Aussage von Christian Illedits im U-Ausschuss wurde sofort durch weitere Zeugen bestätigt. So wie der zurückgetretene Landesrat hat der Amtmann einer Gemeinde als früherer Aufsichtsrat der Kreditgenossenschaft ein mehr als 5000 € teures Goldplättchen zum 60er in Empfang genommen. Ob Gold oder ein Suppentopf, ihm sei egal gewesen, welche Geburtstagsüberraschung er bekommen hatte. „Ich habe das Geschenk erst wieder in die Hand genommen, als Illedits deswegen im Fernsehen seinen Rücktritt erklärt hat“, sagte der Zeuge. Das Millionen-Fiasko habe ihn selbst schwer getroffen: „Kurz vor meinem 64. Lebensjahr sind jetzt alle meine Konten und jene der Familie blockiert, ich habe keinen Zugriff. Ich fühle mich ausgenutzt.“ Ex-Bankchef Martin Pucher empfand er als smart. Die Forderungen, der Aufsichtsrat brauche mehr Fachleute und weibliche Kräfte, habe Pucher jedoch immer abgelehnt. Als der Bankskandal aufgeflogen ist, „waren wir wie vor den Kopf gestoßen“, so der Amtsleiter. Einen Verdacht auf Malversationen habe es nie gegeben: „Ich wage zu behaupten, hätten wir etwas gewusst, wäre der Aufsichtsrat geschlossen zurückgetreten.“ Doch weder die Finanzmarktaufsicht noch die Oesterreichische Nationalbank habe das Gremium über die seitenlangen Warnungen des Whistleblowers im Jahr 2015 informiert.