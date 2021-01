Südafrikanische Mutation auch hier

So weit, so schlecht, denn die britische Mutante ist nicht die einzige, die die Welt in Schach hält. Auch in Südafrika wurde eine Mutation festgestellt, die starke Ähnlichkeiten mit der britischen hat. Und auch diese beginnt sich zu verbreiten. So wurde sie in den vergangenen Tagen in Kuba, Panama - und im Tiroler Zillertal nachgewiesen. Konkret lag die Mutation bei fünf positiven PCR-Proben - größtenteils mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen - vor, teilte das Land Tirol gestern mit. Entsprechende Bestätigungen der AGES lagen bereits vor. Betroffen seien unter anderen Mitarbeiter der dortigen Seilbahnen, mittlerweile habe sich das Virus vor allem im vorderen Zillertal weiterverbreitet, heißt es.