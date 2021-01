Für dieses Wochenende waren österreichweit rund 50 weitere Demonstrationen angemeldet. Dabei handelt es sich um eher kleinere Versammlungen vor allem in den Bundesländern. Einige Demonstrationen wurden bereits untersagt. Nicht genehmigte Aktionen liefen am Samstag dennoch an, es setzte Anzeigen seitens der Polizei ...