Felsbrocken mit bis zu drei Metern Durchmesser schlugen gegen 6.08 Uhr am Samstag durch die Fensterscheiben des Stadtarchiv-Lesesaals am Fuße des Kapuzinerbergs. Polizei, Feuerwehr und Bergputze eilten sofort nach Salzburg-Schallmoos. Dort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. „Die Glaswand wurde durch die Gesteinsbrocken komplett zerstört, einige Geräte und Einrichtungen gingen zu Bruch“, heißt es aus dem Magistrat der Stadt. Die Schadenssumme war am Samstag noch ausständig. Bergputzer-Chef Jörg Eßl inspizierte am Vormittag mit elf Mann die Wand und die Abbruchkante in zehn Metern Höhe. „Die akute Gefahr ist gebannt. Langfristig werden sich die Geologen jedoch etwas überlegen“, betont Eßl. Landesgeologe Rainer Braunstingl war am Samstag ebenfalls vor Ort. Er bestätigt, dass bereits ein Konzept für den Kapuzinerberg mit der Wildbach-und Lawinenverbaaung in Arbeit sei. Laut dem Experten gingen rund 60 Tonnen Kalkgestein in zehn Metern Höhe ab. Den Grund dafür sieht Braunstingl im Niederschlag der vergangenen Tage. „Der Felssturz war jedoch völlig unvorhersehbar“, betont der Geologe.