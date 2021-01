Geht Ihnen manchmal der Gedanke durch den Kopf, dass Ihr Kind in eine seltsame Zeit hineingeboren wird?

Gar nicht. Ein Kind gibt immer Hoffnung und Perspektive, auch in einer sehr schwierigen Zeit. Sicher, es ist eine Herausforderung, in der Pandemie schwanger zu sein. Wenn man es den Freundinnen sagt, dann würde man ihnen am liebsten um den Hals fallen. All das geht jetzt nicht. Meinem Team habe ich es in einem Zoom-Meeting mitgeteilt. Das ist schade, aber der Freude tut das alles keinen Abbruch.