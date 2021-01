Wien kämpft sich - wie der Rest des Planeten - durch eine Pandemie mit unzähligen Toten. Und mitten in dieser Phase der Unsicherheit und des Leidens platzt eine Bombe. Im wahrsten Wortsinne: In einer Simulation lässt das Außenministerium Wien nach einer Atombombendetonation in einem gigantischen Feuersturm verdampfen. Jetzt hagelt es massive Kritik.