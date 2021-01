Die Feuerwehr von Greenbrier County wurde am 8. Dezember zum Anwesen von Myers und ihrem Ehemann Brian Bumgarner gerufen. Das stand lichterloh in Flammen. Polizeichef Bruce Sloan verriet jetzt zum ersten Mal, was wirklich geschehen war: „Die Mutter wurde tot auf der Veranda entdeckt. Sie hatte sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Im Haus fand die Feuerwehr fünf Kinderleichen mit Einschusslöchern in ihren Köpfen.“ Es handelte sich um ihre Stiefsöhne Shaun (7) und Riley (6) und die leiblichen Söhne Kian (4), Aarikyle (3) und Baby Haiken (1).