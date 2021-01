„Schepperte so komisch“

Doch zu Hause dann der Schreck! Denn am Boden des Cola-Bechers „schepperte es so komisch“. Als Josef B. mit seinem Sohn dem Geräusch auf den Grund ging, entdeckte er die Ursache. Am Boden des Pappbechers schwammen nämlich Teile des Getränkestutzens!